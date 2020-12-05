Кузбассовцам рассказали о двух важных условиях восстановления после коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Кузбассовцам рассказали о существовании двух важных условий восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции. И именно о них люди чаще всего забывают.

Заведующая кафедрой медицинской реабилитации и рефлексотерапии Новокузнецкого ГИУВ Марина Жестикова объяснила, почему важно правильно питаться и соблюдать режим сна после COVID-19.

-Самая оптимальная вещь, которую для себя может сделать каждый человек – это сформировать достаточное количество времени сна. Восемь часов сна, и они обязательно должны начинаться до 00.00 ночи. Желательно ложиться в 21.30, в 22.00. В восстановлении как раз полноценный сон в первую половину ночи играет можно сказать 60 процентов той роли оздоровления, которая человеку необходима.

Второй момент – это питание. Оно, по словам специалиста, должно быть регулярно и полноценное, без каких-либо диет. Важную роль при этом играет питьевой режим.

- Для большинства людей сам факт того, что надо потреблять 2,5-3,5 литра жидкости кажется очень сложным. Особенно сейчас, когда включены батареи, когда у нас в целом достаточно сухой климат, пить надо ещё немного больше — еще пол-литра, 300 граммов прибавлять на эти обстоятельства внешней среды.

Марина Жестикова отметила, что для успешного восстановления важным моментом является настрой самого человка. Активная жизненная позиция позволит быстрее справиться с последствиями перенесенной инфекции.