Три человека сгорели в иномарке на трассе в Кузбассе. Фото: "Регион 42"/ vk.com

На федеральной трассе в Кузбассе в поврежденном автомобиле сгорели заживо три человека. Смертельная авария произошла в субботу, 5 декабря.

Как рассказали в полиции, сообщение о произошедшем поступило в 13.10. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Кемеровскому району и сотрудники ГИБДД. В результате выяснилось, что на 331 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь», на территории Кемеровского района, столкнулись два транспортных средства.

-Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz C 200 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Volvo. В результате столкновения легковая машина загорелась. После тушения в транспортном средстве были обнаружены тела трех человек, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас все подробности произошедшего уточняются. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.