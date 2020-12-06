Автомобилист врезался в столб и сбежал с места ДТП в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

И сам перевернулся, и столб снес: таков итог дорожно-транспортного происшествия в Киселевске, где водитель легковушки не справился с управлением.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на одной из улиц Киселевска. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в социальных сетях. На снимках запечатлен автомобиль с сильно поврежденной передней частью. Рядом – покосившийся столб, в который врезалась машина. При этом легковушка лежит а боку.

- Пьяный водитель не справился с управлениям и снес столб, - так подписал автор снимки, которые опубликовал в одной из групп в соцсетях. - Водитель сбежал, пассажир остался в машине. Мы оказали помощь пассажиру, он все время пытался сбежать. Скорая приехала быстро на аварию и забрали пострадавшего.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.