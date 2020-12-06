Разбившего светофоры вандала задержала полиция Новокузнецка Фото: Екатерина РОМАНОВА

По горячим следам удалось задержать вандала, который уничтожил несколько светофоров на проспекте Металлургов в Новокузнецке.

24-летний новокузнечанин, вооружившись металлической трубой, разбил несколько новых светофоров на перекрестках проспекта Металлургов. Как оказалось, сначала он выпил алкогольных напитков, а потом отправился крушить трубой светофоры. Около 22.00 последствия его действий заметил один из м и задержали хулигана с поличным.

- Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу 24-летний местный житель. Он был доставлен в отдел полиции, - сообщил начальник ОИОС Главного управления МВД России по Кемеровской области полковник внутренней службы Игорь Ситдиков.

Поврежденные светофоры находятся в районе пересечения проспекта Металлургов с улицами Кутузова, Суворова и Кирова. В настоящий момент устанавливается сумма причиненного ущерба. Следователем решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Нетрезвый вандал, разбивший светофоры, может лишиться свободы на срок до пяти лет.