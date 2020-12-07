В кузбасской больнице нарушают требования пожарной безопасности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полтора года назад в Мариинском филиале Кемеровского областного клинического фтизиопульмонологического медицинского центра выявили нарушения пожарной безопасности. За то, что их так и не устранили, медучреждение наказали штрафом.

Государственный инспектор пожарной охраны более полутора лет назад проводил проверку в мариинском филиале медучреждения. Еще в апреле 2019 году больнице выдали предписание об устранении этих нарушений, однако в установленный срок руководство этого не сделало. И уже в декабре 2019 года по решению суда медучреждение получило штраф в 90 тысяч рублей. При этом обязанность устранить нарушения осталась – в срок до 1 сентября 2020 года. Однако все нарушения так и остались не устранены.

- По результатам проверок Мариинского филиала Кемеровского областного клинического фтизиопульмонологического медицинского центра было выявлено, что первый и второй этажи здания не обеспечены эвакуационными выходами, тогда как каждый этаж здания должен иметь не менее двух таких выходов. При этом помещения филиала не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Также было выявлено отсутствие наружного противопожарного водоснабжения, - перечисляет нарушения официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.

Суд мог назначить штраф в размере от 150 до 200 тысяч рублей или приостановить работу медеучреждения на срок до 90 дней. Однако представитель больницы просил при назначении наказания учесть тяжелое материальное положение медицинского центра, поскольку у них нет достаточного финансирования.

Суд назначил штраф в размере 75 тысяч рублей, который должен быть уплачен до 29 декабря 2020 года.