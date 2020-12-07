Коллекторы заплатят 70 тысяч рублей за угрозы и оскорбления новокузнечанки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Коллекторное агентство заплатит штраф в 70 тысяч рублей за оскорбления и угрозы жительницы Кузбасса. Женщина не смогла вовремя вернуть заем по кредитам.

Одна из жительниц Новокузнецка взяла микрокредит в микрокредитной организации. Вовремя вернуть деньги она не смогла, и тогда компания привлекла для общения с заемщицей коллекторское агентство, которое было зарегистрировано в Ростове-на-Дону.

Коллекторы не стали церемонится с должницей и выбрали для общения с ней агрессивный стиль. Они ей звонили с номеров, зарегистрированных не на компанию, а на физические лица в разных регионах России, оказывали психологическое давление на саму женщину и на ее близких. Помимо прочего, угрожали причинением вреда здоровью, используя выражения, унижающие их честь и достоинство.

- В рамках административного расследования предприняты меры к установлению лица, осуществлявшего взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - По результатам рассмотрения дела судом, юридическое лицо было признано виновным. Организации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 70 тысяч рублей.