Мошенники требуют поверки счетчиков и пугают повышением квартплаты в Кузбассе

Кузбассовцев предупредили о фейковых проверках счетчиков воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Прокопьевска столкнулись тем, что в их почтовых ящиках стали появляться уведомления о якобы проводящихся проверках электросчетчиков. Власти заявляют, что уведомления – фейковые.

В «уведомлениях» и «предупреждениях» приборы учета воды должны пройти метрологическую проверку. Без этой проверки их показания будут считаться недействительными, а начисления станут производить по средней норме. Глава Прокопьевск, отвечая на многочисленные вопросы горожан, кто же проводит проверки счетчиков, отметил, что такие предупреждения и уведомления о проверках – не более, чем фейк.

То самое извещение. ФОТО: Инстаграм Андрея Мамаева.

- Обращаю внимание: при администрации Прокопьевска не действует никакой Единой информационной службы ЖКХ, - заявил Андрей Мамаев на своей странице в соцсетях. - При звонке на указанный номер девушка на том конце провода называет адрес их фирмы. Мы проверили - это жилой многоквартирный дом, где нет подобных зарегистрированных организации .