Женщина и трое мужчин с коронавирусом умерли в Кузбассе на утро 7 декабря
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Еще четыре пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус, скончались в Кузбассе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
На утро 7 декабря еще четыре кузбассовца, у которых ранее подтвердился коронавирус, умерли.
Кемеровчанка 1940 года рождения страдала гипертонической болезнью и имела неврологическую патологию. А потом у нее развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.
У жителя Краснобродского 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.
У кемеровчанина 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и ожирения.
У самого молодого умершего – прокопчанина 1975 года рождения – развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни.
Напомним, за минувшие сутки в Кузбассе на 179 человек выросло число заболевших коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии заболели уже 22 176.
Есть и рост числа выздоровевших: выписаны еще 186 человек, у которых ранее подтвердились тесты на коронавирус. С начала пандемии - 18 580.
Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 3193 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 13 095 человек.