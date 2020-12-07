Женщина и трое мужчин с коронавирусом умерли в Кузбассе на утро 7 декабря Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще четыре пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус, скончались в Кузбассе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

На утро 7 декабря еще четыре кузбассовца, у которых ранее подтвердился коронавирус, умерли.

Кемеровчанка 1940 года рождения страдала гипертонической болезнью и имела неврологическую патологию. А потом у нее развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У жителя Краснобродского 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У кемеровчанина 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и ожирения.

У самого молодого умершего – прокопчанина 1975 года рождения – развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни.

Напомним, за минувшие сутки в Кузбассе на 179 человек выросло число заболевших коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии заболели уже 22 176.

Есть и рост числа выздоровевших: выписаны еще 186 человек, у которых ранее подтвердились тесты на коронавирус. С начала пандемии - 18 580.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 3193 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 13 095 человек.