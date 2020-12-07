Северный ветер принесет в Кузбасс 35-градусные морозы Фото: Олег УКЛАДОВ

Холодно и очень холодно – так можно охарактеризовать погоду, которая будет царить в Кузбассе в ближайшие дни. Синоптики обещают морозы и порывистый ветер.

В ночь на 8 декабря в Кузбассе столбики термометров опустятся до -11…-16 градусов. однако местами будет намного холоднее – до 21-26 градусов мороза. Днем потеплеет до -7…-12, однако местами по-прежнему будет холодно: до -17. Скорость юго-западного ветра ночью по-прежнему будет небольшой, однако местами возможны порывы до 17 метров в секунду. Однако уже днем ветер усилится до 8-13 метров в секунду, а местами при порывах и до 15-20. Возможен небольшой снег, изморозь, дым и дымка.

В ночь на 9 декабря будет еще холоднее: от 13-18 до 19-24 градусов мороза в зависимости от территории региона. Днем преобладающей температурой воздуха будет -13…-18, а местами все еще будет держаться относительное тепло: -7…-12. Ветер сменит направление на западное, будет таким же сильным и сохранит порывистый характер: ночью до 20, а днем до 14 метров в секунду. Также пройдет снег – по югу он будет сильнее, местами возможны метели.

Ночь на 10 декабря будет холодной: температура воздуха опустится до -20…-25 градусов, а местами и до -30 градусов. Днем воздух прогреется до -11…-16 градусов, а местами – и до -5…-10. Ветер вновь сменит направление – в этот раз на северо-западное – и слегка утихнет, до 3-8 метров в секунду. Однако его порывы по-прежнему будут сильными: до 13 метров в секунду. Ночью местами пройдет снег, а днем он будет идти уже по всей области.

Ночь на пятницу, 11 декабря, ожидается еще более холодной. Местами по северу столбики термометров опустятся до -30…-35 градусов, а по югу будет лишь -15…-20. Преобладающей же температурой воздуха, по прогнозам синоптиков, станет -22…-27 градусов. Ночью пройдет небольшой снег, зато днем будет преимущественно без осадков. Ветер поменяет направление на северное и стихнет до 2-7 метров в секунду.