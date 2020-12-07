Кто больше: котов за 100 миллиардов и за миллион продают в Кемерове

Рыжий кот за 100 миллиардов рублей. ФОТО: avito.ru

На одном из популярных сайтов бесплатных объявлений кемеровчане продают одного кота и одну кошечку. Примечательно, что стоимость одного из них составляет один миллион рублей, а другого – 100 миллиардов.

Кота за миллион рублей зовут Томасом – он потомок кошки шотландской породы и кота неизвестной породы. Хозяин не готов снижать за него цену.

А кот стоимостью 100 миллиардов рублей имени пока не имеет. Его судьба еще более драматична: маленького котенка нашли на улице, поэтому установить родословную не удалось – впрочем, как и точную дату рождения.

Кот Томас за миллион рублей. ФОТО: avito.ru

Владелец, приютивший рыжего котенка, уверен, что он обязательно принесет в семью ошеломительную прибыль, удачу и благополучие. У кота множество достоинств: игрив, красив, ласков и приучен к лотку.

- Лично я считаю что он бесценен, - уверен хозяин.

Впрочем, в личном разговоре автор объявления неожиданно заявил, что он передумал продавать котенка: вся семья уже привязалась к рыжему малышу. А может, он уже успел принести радость и благополучие в дом.