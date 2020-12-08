Ребенок на санках попал под колеса машины в Кузбассе. ФОТО: отдел пропаганды безопасности дорожного движения новокузнецкой Госавтоинспекции

Водитель – в полиции, ребенок – в больнице. Таким оказался итог катаний школьника на санках в Новокузнецке.

В выходной день, в пятом часу вечера, несовершеннолетний школьник решил покататься на санках. Он сел на ни них и понесся вниз по пешеходной дорожке.

В это же время по дороге ехал автомобиль LADA 212140. Ребенок на санках вылетел прямо под колеса автомобиля неподалеку от дома №7 по улице Трудовой. После этого его с травмами доставили в больницу.

- С наступлением зимнего сезона особую опасность для детей представляют горки и снежные спуски, выходящие на проезжую часть. За последние две недели под колеса автомобилей в результате катания в несанкционированных местах попали три ребенка: двое на снегокате и один на санках, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения новокузнецкой Госавтоинспекции.

Также специалисты ведомства напомнили, позаботиться о безопасности детских игр должны, в первую очередь, родители: им нужно еще раз напомнить своим детям о правилах безопасного поведения на зимних дорогах, а также контролировать их времяпрепровождение. Водителям следует быть внимательными и осторожными, в том числе в частном секторе и в дворовых территориях.