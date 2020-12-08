Взорвался котел: при пожаре в Кемерове пострадали 3-летняя девочка и трое взрослых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Четыре человека, среди которых трехлетний ребенок, получили серьезные травмы при пожаре. Он случился минувшей ночью в областном центре.

В 0.22 на пульт диспетчера поступил сигнал о пожаре в частном доме на двух хозяев на улице Большевистской. В момент начала пожара в одной из квартир находились трое взрослых и ребенок, а в другой - двое взрослых. Все они успели выйти на свежий воздух до прибытия пожарных, однако для жильцов одной из квартир пожар не прошел без последствий.

- По предварительным данным, взорвался котел. На месте работали три бригады скорой помощи. Пострадали четыре человека, все они доставлены в больницу, - сообщает пресс-служба Кузбасского центра медицины катастроф. - 3-летняя девочка , 45-летняя женщина и 52-летний мужчина находятся в тяжелом состоянии. Еще одна женщина - 1998 года рождения - в состоянии средней степени тяжести.

По данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, на момент прибытия первого подразделения дом, веранда и автомобиль горели открытым пламенем. В результате пожара полностью сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, обгорели стены и пол. При этом веранда дома и автомобиль ВАЗ-2114 сгорели полностью.

Предварительной причиной пожара специалисты называют нарушение правил эксплуатации печей. На месте работали 27 человек и семь единиц техники. Пожар был полностью ликвидирован в 1.01.