Кузбассовец попросил дополнительный больничный и попал в полицию Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летний житель Новокузнецка пришел в травмпункт, чтобы оформить дополнительный больничный. Однако вместо получения документа он отправился в отдел полиции.

Вечером один из жителей Новокузнецка пришел в городской травмпункт. Он был нетрезв, жаловался на сильный ушиб руки и требовал оформить ему дополнительный больничный лист. Медики отказали ему: на тот момент у мужчины уже имелся лист о нетрудоспособности. Тогда посетитель стал вести себя неадекватно: грубо и нецензурно бранился, угрожал физической расправой и никак не хотел успокоиться и взять себя в руки. Тогда медработники нажали на тревожную кнопку.

Бойцы Росгвардии прибыли в течение нескольких минут и задержали дебошира. Агрессивный новокузнечанин с ушибленной рукой вместо больничного отправился в отдел полиции – для дальнейших разбирательств.

- Росгвардия Кузбасса напоминает, что социально важные учреждения региона находятся под защитой силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства, - отметили в пресс-службе ведомства.