Кузбассовец ездил на машине с противотанковой миной. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по городу Новокузнецку.

Молодой житель Новокузнецка ездил по городу с противотанковой миной в машине. Его целью было избавиться от опасного предмета.

«У меня в машине мина», - наверное, с такими словами обратился 22-летний житель Новокузнецка к сотрудникам правоохранительных органов.

Те не стали игнорировать громкое заявление о боеприпасах в автомобиле и тут же на место отправились взрывотехники ОМОН Росгвардии. Они осмотрели подозрительный предмет и пришли к выводу, что то – действительно противотанковая мина. Мужчина же заявил, что нашел ее среди металлолома.

- Взрывотехники вывезли находку на полигон, после чего она была уничтожена накладным зарядом с соблюдением необходимых мер безопасности, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по городу Новокузнецку.

Напомним также, что об обнаружении подобных подозрительных предметах необходимо сразу же сообщать в полицию, ни в коем случае не переносить и не перевозить их самостоятельно, так как неосторожное обращение с ними может привести к взрыву.