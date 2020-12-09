С карт новокузнечан спишут деньги за все поездки с начала транспортной реформы Фото: Екатерина РОМАНОВА

С карт жителей Новокузнецка спишут деньги за прошлые поездки в общественном транспорте. В расчет будет браться период с 18 ноября, когда в городе стартовала транспортная реформа.

Как рассказали в МБУ «Единый центр организации пассажирских перевозок», автоматическая система учета оплаты проезда (АСУОП) переводилась на новое программное обеспечение, в связи с чем часть платежей по транспортным картам учащихся, школьников и пенсионеров не была своевременно обработана системой. Иными словами, деньги просто не списались.

- В настоящее время программное обеспечение системы обновлено, ведется обработка платежей. Поэтому с 9 декабря 2020 года будет происходить списание денежных средств за поездки, совершенные в период с 18 ноября по 8 декабря 2020 года и оплаченные транспортными картами, - сообщили в учреждении.

Также специалисты акцентировали внимание на том, что списания не являются повторными, они производятся за совершенные ранее, но не оплаченные поездки.

Дополнительную информацию можно получить у оператора горячей линии по телефону: 8-800-600-08-07.

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