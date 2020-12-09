Кузбасс накроет магнитная буря: внезапная и самая мощная в 2020 году. Фото: mirkosmosa.ru

Кузбасс накроет внезапная и самая мощная в 2020 году магнитная буря. Из-за возмущения геомагнитной обстановки метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо.

Еще несколько дней назад специалисты не предсказывали такую активность Солнца. Фото: ФИАН

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН предупредили о приближении магнитной бури, причем внезапной. О ее появлении еще несколько дней назад специалисты не говорили, однако в краткосрочном прогнозе обнаружилась буря силой 6 баллов из 10 возможных. Она ударит 10 декабря и продолжится 11 декабря, правда, будет немного слабее - 5 баллов. В 2020 году шестибалльных магнитных бурь еще не было.

Геомагнитная обстановка будет неспокойной два дня подряд. Фото: ФИАН

В вышеуказанные дни могут себя почувствовать плохо люди, которые чутко реагируют на изменения погоды. Чтобы снизить нагрузки на организм, лучше избегать физического перенапряжения и стрессов, обеспечить себе полноценный 8-часовой сон. Кроме того, рекомендуется, по возможности, не садиться за руль и иметь при себе индивидуальный набор лекарств первой необходимости.