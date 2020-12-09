13-летний школьник пропал в Кузбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе пропал 13-летний школьник. Мальчик позвонил родителями и сказал, что получил в школе «двойку» и домой не вернется.

Около полуночи в отдел полиции Новокузнецка обратилась 36-летняя горожанка с заявлением о пропаже сына. Женщина пояснила, что последний раз мальчик выходил на связь в 18.40 и, сказав, что получил «двойку» и домой не придет, перестал отвечать на звонки.

Поиски ребенка были организованы незамедлительно. В них принимали участие полицейские, инспекторы ПДН, сотрудники уголовного розыска. Школьника удалось обнаружить около 4.00 ночи спящим в одном из подъездов многоэтажного дома. Найденного передали родителям.

- По предварительной информации, противоправных действий в отношении него не совершалось, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - С ребенком и его родителями стражи порядка провели профилактическую беседу.