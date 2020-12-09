В Кемерове залили необычный каток необычного цвета. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове в рамках подготовки к новогодним праздникам залили необычный каток. Внимание привлекает его цвет.

В кемеровском жилом районе Лесная Поляна в парке «Лесная сказка» залили цветной каток площадью 800 квадратных метров. Специалисты специально отколеровали воду, чтобы ледяная поверхность получился ярко-бирюзового цвета. Шестисантиметровая толщина льда, а также его цвет и качество покрытия будут поддерживаться весь зимний период. Также на катке устроено освещение и подсветка, есть звуковое сопровождение, работает пункт проката.

Сотрудники территориального управления, полиции, управления ГО и ЧС, подрядчики осмотрели не только каток, но и сам новогодний городок в «Лесной сказке». Все объекты признаны отвечающими нормам безопасности, определены ответственные за содержание территории и охрану правопорядка.