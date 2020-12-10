Семь пропавших кузбассовцев найдены мертвыми Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе семь ранее пропавших человек найдены мертвыми. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили волонтеры.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» подвели итоги поисков жителей области в ноябре. Всего в штаб волонтеров поступило 75 заявок на поиск пропавших людей, из которых шесть - на поиск в лесу. В результате, 46 человек были найдены живыми, 10 до сих пор не найдены, семь погибли, еще 12 – это категория «другое». В официальной группе отряда в соцсетях жители региона поинтересовались, что означает эта формулировка.

- Это ложные заявки, отказы заявителей и прочее, прокомментировали участники группы «Лиза Алерт».

Также сообщается, что из всех 75 полученных заявок пять были на поиск детей до 12 лет – се найдены живыми, еще 12 – на поиск пожилых людей от 65 лет , живыми из них найдены только восемь.

-Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства, - сообщили волонтеры.

Напомним, телефон бесплатной горячей линии отряда «Лиза Алерт» - 8-800-700-54-52.