В Кемерове хотят создать новый благоустроенный пляж

В Кемерове хотят создать новый пляж с кафе и раздевалками Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Кемерова хотят создать в городе новый благоустроенный пляж. Уже объявлен электронный аукцион.

Продолжаются работы около реки Томи на пересечении улицы Терешковой и проспекта Притомского, где уже строится ледовый дворец «Кузбасс» и должен появится волейбольный комплекс «Кузбасс-Арена». Вот вдоль последнего и должна появиться площадка для массового летнего отдыха горожан.

Согласно проектной документации, исполнитель должен будет подготовить проект набережной протяженностью 200 метров.

- Разработать проектные решения городского пляжа с доступной инфраструктурой (расчетное количество посетителей определить проектом). На территории городского пляжа разработать проект размещения нестационарных объектов бытового и иного обслуживания: туалетные комнаты, раздевалки, кафе, совмещенный пункт охраны и спасателей, медпункт, - сообщается в техзадании.

Выберут компанию-исполнителя по итогам торгов 17 декабря. Она должна будет разработать проектную документацию в течение восьми месяцев.