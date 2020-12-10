Семь часов на морозе: Автомобилист заблудился в глухой тайге в Кузбассе Фото: Александр ГЛУЗ

В Кузбассе автомобилист заблудился в глухой тайге и провел семь часов на морозе. Он захотел срезать путь и свернул со знакомой трассы.

38-летний житель Салаира на своем ВАЗ-2106 выехал из дома, но до пункта назначения не добрался. На поиски водителя на внедорожнике был направлен экипаж ГИБДД. В ходе поисков автоинспекторы - старший лейтенант полиции Андрей Рожков и лейтенант полиции Никита Тальвер - заметили в лесу костер, у которого пытался согреться несчастный путешественник. Мужчина рассказал, что хотел кратчайшим путем доехать до ближайшего населенного пункта и свернул с трассы, однако вскоре заблудился, а потом и вовсе проколол колесо. В результате автомобиль увяз в сугробе. Водитель провел в тайге семь часов на морозе -17 градусов.

- Полицейские отогрели мужчину в патрульном автомобиле, помогли заменить колесо, а затем при помощи троса отбуксировали его машину по заснеженной лесной дороге до автомобильной трассы, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Водитель выразил искреннюю благодарность сотрудникам ГИБДД за своевременную помощь и продолжил путь.