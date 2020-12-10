В Кемерове откроется мультимедийная выставка «Русский авангард». Фото: Из коллекции Русского музея

В Кемерове 15 декабря откроется мультимедийная выставка «Русский авангард». Она организована в рамках деятельности Филиала Русского музея.

Основой экспозиции выставки станут 30 произведений, занимающих особое место в русском искусстве первой трети двадцатого века. Посетители смогут увидеть как создавались работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Владимира Татлина, Павла Филонова, ставшие своеобразной «визитной карточкой» русского авангарда.

-Основные положения искусства авангарда будут визуализированы в пространственных проекциях для четырех зон, специально построенных для выставки, - сообщают организаторы. - Экспозицию озвучит музыка Дмитрия Шостаковича, энергия которой со своей внутренней драматургией и режиссурой, завершит целостность выставки. Симфония № 1 фа минор и Симфония № 2 «Октябрю» си мажор Дмитрия Шостаковича были записаны и исполнены оркестром Мариинского театра в Санкт-Петербурге под управлением Валерия Гергиева.

Выставка «Русский авангард» в Кемерове стала для команды Центра мультимедиа Русского музея итогом многолетних экспериментов в области компьютерной визуализации. Рассказывая об искусстве языком самого искусства, учреждение открывает новые возможности и новую страницу в области сотрудничества со своими представительствами и филиалами в разных городах и странах.

Первой площадкой для этого уникального эксперимента станет Кузбасский центр искусств.