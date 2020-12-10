Кемеровчанин убил и сжег партнера по бизнесу за медицинские маски Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель областного центра повздорил с партнером по бизнесу из-за медицинских масок. Результатом ссоры стало убийство.

В июне 2020 жители одной из улиц Рудничного района увидели горящий автомобиль и тут же вызвали пожарных. Те, ликвидировав возгорание, обнаружили около машины тело мужчины с признаками насильственной смерти. Позже при мужчине обнаружили крупную сумму денег. В убийстве обвинили его знакомого, с которым кемеровчанин занимался продажей медицинских масок. Они приобрели у иностранного производителя маски, однако спрос упал, и около 150 тысяч масок остались непроданными. Потерпевший потребовал вернуть деньги за непроданный товар, из-за этого они постоянно ссорились с партнером.

Во время очередной ссоры произошел очередной конфликт. Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего ножом в грудь, а после этого поджег машину. Потерпевший смог выбраться из машины, но от полученных травм скончался.

- Проверяя возможные пути отхода подозреваемого, на листве куста были обнаружены следы бурого цвета, похожие на кровь. Проведенный геномный экспресс-анализ показал, что это действительно кровь. Она принадлежала задержанному, который порезался в момент совершения преступления, - сообщает пресс-служба Управления СК РФ по Кемеровской области.

Мужчину заключили под стражу. Со следствием он сотрудничал,в ину признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.