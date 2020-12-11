Труп ребенка нашли во дворе жилого дома в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе во дворе одного из жилых домов обнаружен труп маленького ребенка. Следственный комитет начал проверку по данному случаю.

Двухлетний мальчик без признаков жизни найден в снегу частного жилого дома в Новокузнецке, в Куйбышевском районе, 9 декабря. Сразу же было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в ту среду вечером семейная пара пришла в дом родителей, чтобы забрать малыша, но на месте его не оказалось, хотя одежда ребенка присутствовала. Сами же бабушка с дедушкой были в тот момент сильно пьяны. Тело малыша родители нашли во дворе, после чего вызвали следователей.

- Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти ребенка. В настоящее время 52-летний мужчина и 48-летняя женщина задержаны, с ними работают следователи, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.