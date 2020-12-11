Мужчина погиб после падения с высоты в Кемерове Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кемерове утром 11 декабря произошла трагедия. Здесь после падения с высоты погиб мужчина. Его личность пока не установлена.

Трагедия произошла в областном центре на проспекте Ленина, в 16-этажном доме № 121. По данным Кузбасского центра медицины катастроф, сигнал о случившемся поступил на пульт диспетчера в 11.11.

- Неизвестный мужчина в возрасте около 30 лет упал с высоты. С какого именно этажа - неизвестно. Мужчина скончался на месте от полученных травм, - сообщает пресс-секретарь центра.

В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии. Также специалистам предстоит установить личность погибшего.