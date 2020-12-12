Сергей Цивилев подписал новое распоряжение из-за коронавируса в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса подписал новое распоряжение, которое касается ситуации с коронавирусом в Кузбассе.

Согласно распоряжению, в регионе продолжает сохраняться режим повышенной готовности до 27 декабря. В этот период работодателям необходимо перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы, а также всех работников от 65 лет и старше и тех, кто имеет заболевания со значимыми факторами риска. Впрочем, имеются и исключения. Так, перевод сотрудников на удаленную форму работы не касается предприятий с непрерывным циклом работы, нефтегазового сектора, легкой, металлургической, машиностроительной, химической промышленности, угледобывающей и перерабатывающей отрасли, строительной отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности, транспортных организаций и ЖКХ, медицинские и аптечные организации.

Еще одно важное изменение касается режима работы организаций общественного питания и тех, которые организуют и проводят зрелищно-массовые мероприятия.

«Приостановить по 27.12.2020 с 00 часов 00 минут до 06 часов 00 минут организацию и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, оказание услуг организациями общественного питания», - говорится в распоряжении. Таким образом, время их работы продлено на час.

Исключения составляют кафе и рестораны, обслуживающие навынос без организации посадочных мест, занимающиеся доставкой заказов, а также те, которые обслуживают в объектах дорожного (придорожного) сервиса и на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов (станций).