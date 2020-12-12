Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем Конституции. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

12 декабря кузбассовцы вместе со всей страной отмечают День Конституции Российской Федерации. С этим знаменательным праздником жителей региона поздравил губернатор.

Сергей Цивилев отметил, что в Конституции как основном законе страны, прописаны свободы, права и обязанности людей, закреплены главные правила и нормы, которые лежат в основе остальных законов. Также губернатор напомнил о том, что в 2020 году общероссийским голосованием в Конституцию РФ были одобрены поправки, которые направлены на закрепление принципов социальной справедливости, защиту семьи и детей.

Сергей Цивилев, говоря слова поздравлений, отметил, что Кузбасс – неотъемлемая часть России. И жители региона своим трудом вносят весомый вклад в развитие Отечества, во всех сферах ставят себе высокую планку и целенаправленно идут к намеченному результату. В результате наша область меняется в лучшую сторону, становится более комфортной для жизни, перспективной для любых начинаний. Важно, чтобы каждый из вас увидел и почувствовал эти положительные перемены.

- Уважаемые кузбассовцы! Уверен, что День Конституции РФ всегда будет для нас символом единения и совместной ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Желаю здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям. С праздником!- пожелал кузбассовцам Сергей Цивилев.