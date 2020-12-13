Жительница Кемерова сдавала в аренду квартиру знакомых, пока они были на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове женщина сдавала в аренду квартиру своих знакомых, пока те были на работе. Против нее возбуждено уголовное дело.

Осенью в полицию обратились трое жителей областного центра, заявив, что стали жертвой мошенницы. Каждому из них она сдала чужую жилплощадь, выдав ее за собственную. Желающие снять квартиру вносили предоплату, а когда приезжали заселяться, выяснялось, что хозяева недвижимости и не планировали пускать квартирантов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность женщины была установлена, ею оказалась 34-летняя жительница Анжеро-Судженска. По версии следствия, она разместила интернете объявление о сдаче по сниженной цене в аренду квартиры, где проживала сама. Пока собственники были на работе, она устраивала для желающих показ и брала с них залог. В общей сложности аферистка получила «доход» в размере 13 000 рублей, а после уехала из города.

-В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы, - рассказала в ГУ МВД России по Кемеровской области.