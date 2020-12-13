В понедельник в Кузбассе потеплеет, местами до -7 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник 14 декабря, в Кузбассе ожидается потепление. Прогноз погоды дал синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Ночью по области ожидается -12…-17 градусов, местами будет до -23 градусов. Днем воздух прогреется до -7…12 градусов. Будет дут южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег, временами возможны метели.

В Кемерове ночью 14 декабря ожидается -13…-15 градусов, днем потеплеет до -9…-11 градусов. Прогнозируется облачная погода, снег.