Синоптики: Насколько ниже нормы опускалась температура в декабре в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Гидрометцентра России рассказали, насколько ниже нормы опускалась температура в Кузбассе в первую декаду декабря. Некоторые сутки выдались особенно холодными.

Так, в целом в Западной Сибири в первой декаде декабря погода холоднее обычной наблюдалась в большинстве дней. Среднесуточная температура воздуха на 3-6 градусов, в отдельные дни в Алтайском крае и в Кемеровской области на 9-11 градусов, была ниже нормы.

- Минимальная температура на юге Омской, Новосибирской областей, в большинстве районов Алтайского края и на западе Кемеровской области понижалась до -28… -25 градусов, местами и ниже, - сообщили специалисты. - В остальных районах территории - в основном до -24… -21 градуса.

На радость жителей, в конце декады несколько потеплело. Так, минимальная температура воздуха понижалась лишь до -16… -14 градусов. Осадки в виде снега были незначительными, всего пять-восемь миллиметров. Лишь в отдельных юго-западных районах Новосибирской, в ряде южных районов Кемеровской областей, а также в северных и северо-восточных районах Алтайского края было 10-15 миллиметров.