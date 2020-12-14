В Кузбассе подростка застали за незаконным занятием

В Кузбассе подростка застукали за незаконным занятием

В Кузбассе за незаконным занятием застукали 17-летнего подростка. Против него возбуждено уголовное дело.

В Таштагольском районе местный житель оставил во дворе свой автомобиль Toyota Probox, а утром уже его не обнаружил и тогда решил обратиться в полицию. Ориентировку на пропавшее транспортное средство передали всем нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации. А инспекторы ГИБДД, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленных в районе совершения преступления, выяснили, в каком направлении уехала иномарка.

Угнанную иномарку нашли на мосту на трассе Шерегеш - Усть-Анзас. А совсем скоро и того, кто ее там оставил. Это был 17-летний житель Шерегеша.

- Он пояснил, что прогуливался ночью с другом и заметил автомобиль, двери которого были не закрыты на ключ. Злоумышленник завел иномарку и катался до тех пор, пока машина не увязла в снегу на мосту, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Против подростка возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем. За это предполагается до пяти лет тюрьмы. Угнанный автомобиль полицейские передали законному владельцу.