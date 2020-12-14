Мэр Новокузнецка сделал прививку от коронавируса. ФОТО: личная страница Сергея Кузнецова в соцсетях.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов стал участником кампании вакцинации от коронавируса. На своей странице в соцсетях он пообещал рассказать о своем самочувствии после этого.

- Для того, чтобы придать уверенности моим коллегам, защитить себя и быть уверенным в этой сложной ситуации по коронавирусной инфекции, принял решение о вакцинации, - так объяснил Сергей Кузнецов желание сделать прививку.

Он рассказал, что перед тем, как поставить вакцину, врач задал вопросы о здоровье, самочувствии, измерил температуру и давление. Затем его предупредили о возможном повышении температуры и аллергических реакциях, а также сообщили о том, что прививка – двухступенчатая, и вторую дозу вакцины мэр Новокузнецка получит через 21 день.

- Следите за моими сторисами. В них расскажу о своем состоянии после прививки, - завершил свой рассказ о вакцинации глава Новокузнецка.