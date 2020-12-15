5-месячная девочка пострадала в ДТП в Кузбассе. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

Женщина и маленький ребенок пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Кемеровском районе.

Вечером 14 декабря, около 19.30, в Кемеровском районе, на 321-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» случилось дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Nissan Almera не выбрал безопасную скорость движения и не смог справиться с управлением иномарки. Машину вынесло с проезжей части в кювет, где она опрокинулась.

- В результате ДТП травмированы два пассажира иномарки: женщина 40 лет и девочка 5 месяцев. По характеру травм им назначено амбулаторное лечение, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Отметим также, что за 11 месяцев 2020 года в Кузбассе произошло 271 ДТП, причиной которых стало несоответствие скорости конкретным условиям движения. В них 42 человека погибли и 402 получили травмы различной степени тяжести.