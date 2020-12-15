В Кузбассе будут судить мужчину, проломившего череп почтальону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе перед судом предстанет мужчина, который проломил череп почтальону. Удар своей жертве он нанес гвоздодером.

Инцидент со смертельным исходом произошел в феврале. 23-летний житель Белова находился в гостях у бабушки с дедушкой и, зная, что должен прийти почтальон, решил похитить у него разносимые старикам пенсии. Молодой человек заранее вышел на улицу, спрятав под одеждой гвоздодер, и стал ждать.

- Обвиняемый заметил, в какой дом зашел работник почты, а когда тот вышел, проследовал за ним и нанес 62-летнему мужчине два удара гвоздодером по голове. Когда потерпевший упал, обвиняемый на его поясе увидел открытую сумку с деньгами, схватив часть купюр, с места преступления скрылся, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Как позже выяснилось, из сумки пропали 184 тысячи рублей. Ограбленного и избитого почтальона обнаружили местные жители и вызвали скорую помощь. Однако от полученных травм пожилой мужчина позже умер в больнице.

Уже через несколько часов злоумышленника задержали у родственников в Березовском, изъяв 40 тысяч рублей, которые он не успел потратить. Свою вину мужчина признал. Теперь его ждет суд, куда на рассмотрение направлены все материалы уголовного дела.