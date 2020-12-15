Мэр Новокузнецка рассказал о ходе строительства новой инфекционной больницы. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, как идет строительство новой инфекционной больницы, которое началось в апреле. Сейчас строители готовятся подключить объект к теплу.

По словам главы, летом и осенью проводились основные работы по тепловым сетям, а сейчас строители перебрались внутрь помещения, а также продолжают выполнять ряд работ на территории.

«Компания, занимающаяся укладкой локального магистрального трубопровода и подводящих сетей за его пределами, должны закончить свои работы в ближайшие дни. До выходных необходимо собрать все воедино и начать подключение к теплу. Параллельно бригады заканчивают работы по утеплению фасадов и крыши здания, - написал Сергей Кузнецов в своем Instagram. - Следующим крупным этапом станет дорога на улице Моховая.

Он добавил, что подрядчик отчитывается о каждом этапе строительства, работы ведутся по графику.

«На следующей неделе рассмотрим работы в новогодние каникулы - переподключение по электроэнергии, обеспечение фронта внутренних работ, сообщил мэр. - Для подготовки помещений к отделке их высушивания и прогрева будут установлены тепловые пушки. Когда эту часть работ закончат, в инфекционную больницу начнут завозить оборудование».