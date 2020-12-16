Эксперты сообщили о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты сообщили о том, что в Кузбассе появились предпосылки к формированию коллективного иммунитета. Прогнозы пока делаются осторожные, но факты налицо.

Во вторник, 15 декабря депутаты регионального Заксобрания провели расширенное заседание координационного совета, на котором председатель комитета по здравоохранению парламента Глеб Колпинский рассказал о текущей эпидемиологической ситуации в регионе. Как оказалось, в ходе вакцинации стали вявляться люди, имеющие антитела к коронавирусу. Иначе говоря, уже неожиданно для себя переболевшие им.

- Мы поставили 300 вакцин. К нам сейчас пошли неорганизованные группы - это, в частности, несколько школ, МЧС. И у них выявляется от 30 до 75 процентов уже имеющих антитела, что является противопоказанием к вакцинации. То есть люди переболели бессимптомно. Пока это не очень репрезентативно, количество не очень большое, но для докторов это сейчас удивительно, - отметил депутат.

Глеб Колпинский при вел пример, что например, из группы подлежащих вакцинации из 23 человек 17 уже имели антитела, из другой группы в составе 89 человек антитела были у 69.

- То есть нам для прививок остается немного народа, - подытожил он. - Получается, уже можно говорить первые слова о начале формирования группового иммунитета, но в целом мы посмотрим, что будет дальше при вакцинации, - добавил он. - Всего надо привить 60 процентов населения, чтобы пандемия остановилась.