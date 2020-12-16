После спора с другом кемеровчанину потребовалась помощь спасателей. ФОТО: Кемеровская служба спасения

Обычный дружеский спор привел к тому, что одному из жителей областного центра потребовалась помощь спасателей.

37-летний житель Кемерова поспорил со своим другом о том, сможет ли он надеть кольцо, которое не носил более 10 лет. Спор мужчина выиграл: колечко мягко скользнуло по пальцу и село на привычное место. Довольный результатом, мужчина решил немного поносить его. А спустя некоторое время внезапно обнаружил, что кольцо не снимается, а палец начал опухать.

Раз за разом, вспоминая народные средства, мужчина пытался стянуть колечко с пальца, но то никак не поддавалось. Палец начал опухать, и мужчина вынужден был обратиться в Кемеровскую службу спасения. Спасатели помогли избавиться от кольца - для этого им пришлось использовать специальный инструмент.

- Кемеровские спасатели напоминают: при опухании рук незамедлительно надо снять украшения - нельзя терпеть боль и ждать, пока отечность сама спадет. Нарушенное кровообращение может привести к онемению пальцев. Если самостоятельно невозможно освободиться от украшений - вызывайте спасателей, - напомнили кузбассовцам специалисты службы спасения.