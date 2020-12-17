Кузбассовцев приглашают на праздник в Томскую Писаницу. ФОТО: музей-заповедник "Томская Писаница"

Национальные творческие коллективы и исполнители со всего Кузбасса, концертная программа и масса развлечений - таким будет день 19 декабря в музее-заповеднике «Томская Писаница».

Прощаться с уходящим годом нужно ярко - и не менее ярко встречать наступающий новый год - в этом уверены сотрудники музея-заповедника «Томская Писаница». Потому-то здесь будет праздничный день, который пройдет под девизом «В Новый год семьей единой». Здесь соберутся национальные творческие коллективы и отдельные исполнители со всего Кузбасса. Гости побывают сразу на нескольких ярких концертах. Кроме того, они смогут принять участие в национальных играх. Например, таких, как шорская «Перетяни палку», татарская «Скок-перескок», русская «Поднятие ведер с водой» и многих других.

Также для гостей праздника на территории музея будут работать зимние аттракционы: горки, катание на маламутах, в санях или на русской печи, поездки с пони и лошадьми, прокат снегоходов, кузница монет на удачу.

Кузбассовцев приглашают на праздник в Томскую Писаницу. ФОТО: музей-заповедник "Томская Писаница"

Гостей приглашают на праздник 19 декабря, в 12.00. Цена входного билета - 250 рублей для детей и 350 рублей для взрослых.