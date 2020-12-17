Сколько медработников умерло от коронавируса в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Во время брифинга, который проходил 17 декабря в Кузбассе, первый замминистра здравоохранения Елена Зеленина сообщила число умерших медработников, у которых был коронавирус.

По данным минздрава Кузбасса, с начала пандемии в регионе умерли 28 медицинских работников, которые заразились коронавирусом. В 20 случаях уже проведены расследования, и комиссия пришла к выводу, что профессиональная деятельность не была причиной смерти. Еще в восьми случаях расследование продолжается.

Также с начала пандемии в регионе заболели 1817 работников медиорганизаций. Из них 1606 – медицинские работники, а остальные – вспомогательный персонал.

Среди них 512 врачей, 820 медицинских сестер и 274 человека, которые являются младшим медицинским персоналом.

Напомним также, что на утро 17 декабря в Кузбассе зафиксировано 23 842 случая заболевания коронавирусом, из них 157 - за минувшие сутки. Умерли еще два пациента с ранее диагностированным ковидом. Таким образом, общее число умерших достигло 437 человек.