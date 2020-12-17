Браконьеры бросили снегоходы и ружья в лесу после охоты на лосих в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба МВД России по Кемеровской области.

До пяти лет лишения свободы могут получить двое кузбассовцев за браконьерство. По их вине погибли две лосихи, одна из которых была беременна.

26-летний кузбассовец со своим 31-летним другом в марте 2020 года взяли ружья и на снегоходах отправились в лес в Яйском районе. В какой-то момент они обнаружили двух лосих и выстрелили в них. Мужчины решили разделать туши тут же, на месте убийства. Как оказалось, одна из них была беременна двумя лосятами.

Наказание за преступление пришло очень быстро: местный егерь сообщил об отстреле лосей в полицию, и когда стражи порядка приехали на место преступления, они обнаружили там два брошенных снегохода и охотничьи ружья. Сами же браконьеры скрылись, но их личности очень быстро установили. Оба стали фигурантами уголовного дела.

- Ущерб, причиненный Департаменту по охране объектов животного мира Кемеровской области, составил 800 000 рублей, что является особо крупным размером, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Фигуранты полностью возместили ущерб.

В настоящее время уголовное дело направлено в Яйский районный суд для рассмотрения по существу. Браконьеры могут лишиться свободы на срок до пяти лет.