Суд отказался защищать права уволенной беременной женщины в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе городской суд отказался защищать права уволенной беременной женщины. Ей пришлось обращаться за помощью в вышестоящую инстанцию.

В Анжеро-Судженске жительница обратилась в суд с заявлением о восстановлении на работе. Она трудилась подсобной рабочей, но ее уволили, несмотря на беременность. Женщина потребовала признать приказ об увольнении незаконным, а также восстановить на работе и взыскать оплату вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

- Она указывала, что фактически трудоустраивалась на неопределенный срок, сообщала работодателю, что не может быть уволена из-за беременности, - рассказали в прокуратуре области. - Анжеро-Судженский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований, поскольку она пропустила срок для обращения в суд. Апелляционная жалоба истицы в Кемеровский областной суд была оставлена без удовлетворения.

С такими решениями не согласился прокурор Кузбасса и принес кассационное представление, где было указано, что женщина пропустила срок по уважительной причине, так как обращалась в трудовую инспекцию и правомерно ожидала защиты своих прав во внесудебном порядке.

- Восьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационное представление прокурора области и направил дело на новое рассмотрение, - добавили в ведомстве.