Очень хороший аппетит довел кузбассовца до суда. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Девять батонов колбасы и 12 кусков сыра потребовалось жителю Прокопьевска, чтобы попытаться усмирить разыгравшийся аппетит. Правда, в полиции не поверили такому сильному чувству голода.

В одном из магазинов сети супермаркетов города Прокопьевска произошло две кражи продуктов. А позже выяснилось, что в обоих случаях действовал один и тот же воришка. Когда он вновь заявился в магазин и совершил кражу, его задержали стражи порядка.

Как оказалось, 32-летний прокопчанин уже не раз привлекался к уголовной ответственности. Вот и в этот раз при нем обнаружили девять батонов колбасы и 12 кусков сыра. Мужчина уверял, что все дело в его отменном аппетите – вот и приходится воровать, чтобы усмирять его. Хороший аппетит стоил магазину порядка 35 тысяч рублей. Но в этот раз все похищенное удалось вернуть в магазин.

- В отношении злоумышленника, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления, возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет два года лишения свободы.