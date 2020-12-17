Зверство: живодеры повесили на деревьях пять собак в Кузбассе Фото: Мария ЛЕНЦ

Очевидцы сняли на видео растущие вдоль дороги деревья. Однако объектом внимания стали не заснеженные ветви, а собаки, повешенные на них.

Очевидец снял на видео страшную картину, которая предстала перед его глазами 17 декабря. На ветках деревьев лежали и висели трупы собак. Четыре – рядом друг с другом, еще одна, пятая – в отдалении.

«Эти животные были не виноваты в том, что они бездомные», - сокрушенно говорит автор видео.

Подписчики паблика, где появилось видео, отреагировали на него довольно жестко. «Сволочи», «звери», «живодеры» - это самые безобидные слова, которыми они называли убийц собак. При этом любые попытки перевести в шутку или поиронизировать над ситуацией вызвали жесткую критику. Лишь несколько комментаторов предположили, что собаки могли быть агрессивными, опасными для окружающих. Однако особой поддержки такие заявления не нашли.

В ГУ МВД Росси по Кемеровской области подтвердили то, что на старой дороге Кемерово – Юрга действительно были обнаружены трупы животных. Однако полной картины, что же произошло на дороге, стражи порядка пока не раскрывают.

- По данному факту сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба ведомства.