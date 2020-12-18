Муромского из Кемерова ищут волонтеры. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

В Кемерове волонтеры поисково-спасательного отряда объявили о начале поисков 33-летнего мужчины. О нем ничего не известно уже несколько дней.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции, родные и близкие с 14 декабря разыскивают 33-летнего Андрея Муромского. Именно в тот день мужчина ушел из дома, а потом перестал выходить на связь. На сегодняшний день его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

В день исчезновения был одет в черную куртку с серыми вставками по бокам, темно-серые джинсы, черные джинсы, черно-серую шапку.

Мужчина может находиться в любом районе. Если вам известно его точное местонахождение или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом по телефонам:

8-800-700-54-52 или 112.