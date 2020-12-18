Роспотребнадзор Кузбасса предупредил о риске заразиться бешенством

Роспотребнадзор Кузбасса предупредил о нестабильной обстановке по бешенству Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Кузбасса предупреждает о нестабильной обстановке по бешенству. В связи с этим жителям стоит проявлять максимальную осторожность.

-В Российской Федерации продолжает оставаться нестабильной ситуация по бешенству среди животных, а в последнее время регистрируются случаи заболевания бешенством среди людей, - сообщили в региональном ведомстве.

Специалисты отмечают, что бешенство – это заболевание, которое в 100 процентах случаев заканчивается смертельным исходов, если вовремя не обратиться к врачу и не начать вакцинацию.

Для человека основным источников инфекции являются собаки, особенно бездомные. А из диких животных - лисицы, енотовидные собаки, волки. Возможно заражение человека и от других животных - коров, овец, коз, свиней, лошадей, крыс, ежей, летучих мышей. Животные становятся заразными для людей уже в конце инкубационного периода, до начала проявлений признаков болезни.

В Кузбассе каждый год порядка 8000 человек обращаются за антирабической помощью после укусов животными. За 11 месяцев 2020 года в медорганизации обратилось 7202 человека, в том числе 2369 детей в возрасте до 17 лет. От диких животных пострадало 117 человек, из них 46 детей в возрасте до 17 лет.