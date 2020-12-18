Автомобиль въехал в толпу людей на остановке в Кемерове. Фото: Инцидент Кемерово/ vk.com

В Кемерове автомобиль въехал в толпу людей, ожидающих транспорта на остановке. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы произошедшего.

По словам свидетелей, инцидент произошел в пятницу, 18 декабря, около девяти утра на проспекте Октябрьском, около дома № 56. Присутствовавшие уверяют, что двое человек попали в больницу. Эту информацию подтвердили в Кузбасском центре медицины катастроф.

- Сбиты пешеходы, мужчина 28 лет, а также женщины: 58 и 37 лет. Состояние у всех средней степени тяжести. Все госпитализированы, - уточнили в учреждении.

На месте работали оперативные службы. Все подробности произошедшего уточняются.