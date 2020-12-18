В тайге нашли койта. Но это не точно

«Взгляд не как у собаки»: Кузбассовцы переживают за судьбу странного животного ФОТО: vk.com, "Подслушано в Березовском", edition.cnn.com/

Один из жителей Кузбасса разместил в соцсетях сообщение о том, что нашел в лесу странную собаку.

«Чья собака потерялась, нашел в лесу. Анонимно», - такое сообщение с фотографией появилось в одной из групп в социальных сетях. Увидев животное, расположившееся на заднем сиденье автомобиля, многие комментаторы засомневались в том, что это – именно собака.

«Это хитрый волчара... Вкрался в доверие», - пишет комментатор Дмитрий.

«Звери голодные выходят к людям. Он реально похож на волка, и не побоялись ведь», - соглашается с ним подписчица Елена. А потом предлагает: «Покормите и отпустите от греха подальше».

«Взгляд даже не как у собаки, а более умный и хищный», - приводит свои доводы подписчик Александр.

«А тот кто нашел, он хоть живой? Что-то не описывается», - переживает еще один комментатор.

Однако переживать за автора поста не стоит: улегшийся на заднем сиденье зверь – не волк. Но и не собака. Это койот. Как оказалось, снимок был сделан не в Кузбассе, а в канадской провинции Манитоба, причем еще год назад. Именно там, как сообщает CNN, сотрудник сыроваренного завода случайно сбил животное, похожее на собаку. Зверь вел себя спокойно, мужчина положил его в машину и привез на работу. Там-то и выяснилось, что это – койот. Зверя позже забрали сотрудники местного центра реабилитации диких животных.

Ни один из 19 подвидов койотов не живет в Сибири, так как предпочитает пустыни и прерии. Так что кузбассовцы могут не опасаться: именно этот «волчок» никого за бочок не укусит.