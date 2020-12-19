В Кемерове впервые оборудуют умные пешеходные переходы. Фото: Илья Середюк/ vk.com

В Кемерове впервые оборудуют умные пешеходные переходы. Они появятся на опасных участках дорог.

О внедрении в городе интеллектуальных систем при организации дорожного движения рассказал мэр Илья Середюк в традиционном обзоре «Кемерово. Неделя».

- На перекрестках проспекта Химиков с улицей Ворошилова, а также Советского проспекта с улицей Мичурина мы устанавливаем системы предотвращения ДТП с участием пешеходов. Это специальная интеллектуальная подсветка самих переходов. Система автоматически включается в вечернее время и работает таким образом, что интегрирована со светофорным объектом, - сообщил подробности глава города.

Иными словами, как только пешеход оказывается на «зебре» и начинает движение, включается динамическая подсветка — по траектории движения человека поочередно загораются специальные прожекторы. В таком случае пешеход станет намного заметней для водителей.

Как отметил Илья Середюк, если система покажет свою эффективность, то ее смонтируют и на других дорожных участках.