Скауты принесут в Кемерово Вифлеемский Огонь Фото: Лариса МАРУЦАК

Вифлеемский Огонь мира и дружбы прибудет в Знаменский собор Кемерова в последние дни декабря.

Молебен в честь прибытия Вифлеемского огня в Кузбасс состоится в Знаменском кафедральном соборе в субботу 26 декабря в 10.00. Оттуда Огонь начнет свой путь по всем городам области. Пока кемеровские «хранители огня» начальник дружины братства православных следопытов «Кемеровоград» Анна Курлюта и дружинница Полина Фризен отправились в Екатеринбург. Там 22 декабря скауты получат огонь и повезут его в Кузбасс.

Отметим, что Вифлеемский Огонь мира и дружбы – это международная акция скаутов Европы и России. Его зажигают от лампады в храме Рождества Христова в Вифлееме, а потом передают по всей Европе и России в специальных лампадах. Впервые же эта акция стартовала в 1986 году: тогда в Австрии местный телеканал организовал акцию в поддержку детей-сирот и инвалидов «Свет во тьме». Через три года к акции присоединились скауты.

Акция «Вифлеемский огонь мира и дружбы» проходит по благословению председателя Синодального отдела по делам молодежи епископа Истринского Серафима.