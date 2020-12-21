Женщина с ребенком пострадали в лобовом ДТП в Кемерове. ФОТО отдел пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

44-летняя женщина и 9-летняя девочка получили травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в Кемерове.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения сообщили подробности случившегося. Так, по предварительным данным, в субботу около 15.30 по улице Пионер, что в Кемерове. ехал автомобиль «Хонда Цивик». Съезжая на придомовую территорию, водитель легковушки по каким-то причинам не стал уступать дорогу. Автомобиль столкнулся с другой машиной, «Форд Фьюжн», которая двигалась во встречном направлении.

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два человека - пассажиры «Форда», женщина 44 лет и девочка 9 лет, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Сейчас проводится проверка по факту ДТП, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что за 11 месяцев 2020 года на территории Кемеровской области произошло 402 ДТП, причиной которых стало несоблюдение очередности проезда. В них 13 человек погибли и 564 получили травмы различной степени тяжести.